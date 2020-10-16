Сделка банка "Тинькофф" и компании "Яндекс" не состоится

TCS Group Олега Тинькова больше не ведёт переговоров с компанией "Яндекс" о продаже банка "Тинькофф". В сообщении "Яндекса" уточняется, что сторонам не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами банка. Заявленный объём несостоявшейся сделки – пять с половиной миллиардов долларов.

После объявления об отмене сделки акции обеих компаний упали в цене.

Накануне СМИ сообщали, что Тиньков, помимо сделки с "Яндексом", рассматривает предложения от структур АФК "Система" – МТС-банка или мобильного оператора МТС. Однако сегодня TCS Group заявила, что дальше банк будет развиваться самостоятельно.

Эксперты и инвесторы ранее полагали, что сделка "Яндекс" и "Тинькофф" станет альтернативой проекту Сбербанка и Mail.ru Group.