Сделка банка "Тинькофф" и компании "Яндекс" не состоится

TCS Group Олега Тинькова больше не ведёт переговоров с компанией "Яндекс" о продаже банка "Тинькофф". В сообщении "Яндекса" уточняется, что сторонам не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами банка. Заявленный объём несостоявшейся сделки – пять с половиной миллиардов долларов.
После объявления об отмене сделки акции обеих компаний упали в цене.
Накануне СМИ сообщали, что Тиньков, помимо сделки с "Яндексом", рассматривает предложения от структур АФК "Система" – МТС-банка или мобильного оператора МТС. Однако сегодня TCS Group заявила, что дальше банк будет развиваться самостоятельно.
Эксперты и инвесторы ранее полагали, что сделка "Яндекс" и "Тинькофф" станет альтернативой проекту Сбербанка и Mail.ru Group.
- Основанный Олегом Тиньковым "Тинькофф банк" входит в двадцатку крупнейших банков России и занимает 16-е место в России по объему активов. По состоянию на июль 2019 года Тинькову принадлежат 40,4 процента акций. В апреле бизнесмен покинул пост председателя совета директоров банка по состоянию здоровья. Незадолго до этого он сообщил, что борется с лейкемией. В 2020 году журнал Forbes оценивал состояние Тинькова в один миллиард 600 миллионов долларов.
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