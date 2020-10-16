Тимошенко: Зеленский через опрос хочет "легализовать наркотики"

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу официально назвал три последних вопроса, которые он предложил вынести на всенародный опрос 25 октября.

Всего на опрос будет вынесено 5 вопросов, два из которых Зеленский назвал ранее. Формулировка трёх последних стала известна ещё накануне - их опубликовали СМИ со ссылкой на источники в офисе президента. Зеленский в пятницу сформулировал их именно так, как они были опубликованы.

Гражданам Украины предлагается ответить на вопросы о том, поддерживают ли они ужесточение наказания за коррупцию, сокращения числа депутатов Верховной Рады, создание свободной экономической зоны в Донбассе, опору на Будапештский меморандум для восстановления территориальной целостности Украины, а также легализацию марихуаны в медицинских целях.

В видеообращении Зеленский раскритиковал "политиков", которые, по его мнению, боятся того, что граждане Украины лично, без посредников, выскажут свои мнения по этим вопросам. Президент также предложил ряд других тем, о которых могли бы быть проведены опросы - например, о легализации владения оружием, двойном гражданстве, сроке обучения в школе, переходе к парламентской республике.

При этом опрос 25 октября, который пройдёт одновременно с выборами в местные органы власти, не будет иметь никаких юридических последствий - законодательством такая форма волеизъявления не предусмотрена.