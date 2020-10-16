Тимошенко: Зеленский через опрос хочет "легализовать наркотики"

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу официально назвал три последних вопроса, которые он предложил вынести на всенародный опрос 25 октября.
Всего на опрос будет вынесено 5 вопросов, два из которых Зеленский назвал ранее. Формулировка трёх последних стала известна ещё накануне - их опубликовали СМИ со ссылкой на источники в офисе президента. Зеленский в пятницу сформулировал их именно так, как они были опубликованы.
Гражданам Украины предлагается ответить на вопросы о том, поддерживают ли они ужесточение наказания за коррупцию, сокращения числа депутатов Верховной Рады, создание свободной экономической зоны в Донбассе, опору на Будапештский меморандум для восстановления территориальной целостности Украины, а также легализацию марихуаны в медицинских целях.
В видеообращении Зеленский раскритиковал "политиков", которые, по его мнению, боятся того, что граждане Украины лично, без посредников, выскажут свои мнения по этим вопросам. Президент также предложил ряд других тем, о которых могли бы быть проведены опросы - например, о легализации владения оружием, двойном гражданстве, сроке обучения в школе, переходе к парламентской республике.
При этом опрос 25 октября, который пройдёт одновременно с выборами в местные органы власти, не будет иметь никаких юридических последствий - законодательством такая форма волеизъявления не предусмотрена.
- Оппоненты Зеленского критикуют как саму идею опроса, так и формулировку вопросов. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что четыре из пяти вопросов не имеют смысла, поскольку ответы на них однозначны. По её мнению, президент затеял опрос ради одного вопроса - о легализации марихуаны. "Начался план, который будет делать Украины центром наркоторговли в Европе, центром работы наркокартелей" - приводит слова Тимошенко "Интерфакс-Украина". Тимошенко призвала Верховную Раду запретить проведение опроса в день выборов.
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