Правозащитники обсудили причины преследования ЛГБТ в Чечне

Правозащитники и представители общественных организаций в ходе онлайн-дискуссии в рамках "Форума 2000" в Праге обсудили нарушения прав человека в Чечне, а также причины массовых преследований ЛГБТ-людей в регионе. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Они призвали обратить внимание на то, что гонения на мирных жителей по тем или иным мотивам в республике начались задолго до того, как стало известно о секретных тюрьмах, в которых, как утверждается, подвергали пыткам чеченских геев.

По словам директора Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская, массовые нарушения прав человека в Чечне начались после начала первой Чеченской войны - в 1994 году. "На самом деле тогда простые жители пострадали гораздо больше, чем сейчас. Сейчас права человека нарушают точечно", – указала Сокирянская, отметив, что без поддержки федерального центра не были бы возможны массовые нарушения прав жителей республики со стороны местных властей.

По словам замдиректора по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch Татьяны Локшиной, в Чечне существует своего рода круговая порука - жалобы родственников исчезнувших людей и тех, чьи права были нарушены, изначально рассматриваются в следственных органах Чечни: "Результат предсказуем – силовики, которые защищают Кадырова, отказывают в возбуждении уголовного дела". "Карт-бланш" главе Чечни Рамзану Кадырову, по её словам, дал и федеральный центр. "На самом деле преследования ЛГБТ-людей в Чечне, которые попали в заголовки всех мировых газет, не были бы возможны, если бы не многие годы расправ над жителями республики и тотальной безнаказанности властей", – подчёркивает Локшина.

По её словам, преследования противников федеральных сил во время чеченских войн впоследствии распространились и на другие группы, которые власти Чечни по разным причинам сочли нежелательными: начиная с критиков правительства и правозащитных активистов и заканчивая гадалками и наркопотребителями. В их числе и ЛГБТ. "Но есть важная деталь: обычно семьи остаются на стороне тех, кого похитили, они делают все возможное, чтобы спасти близких. С ЛГБТ-людьми ситуация иная", – отметила Локшина.