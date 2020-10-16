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В Чечне родственники пропавшего Тепсуркаева стали получать угрозы

Группа чеченских девушек на фоне мечети "Сердце Чечни", Грозный

Жена похищенного чеченского оппозиционного активиста Салмана Тепсуркаева Елизавета рассказала об угрозах, которые стали приходить родственникам пропавшего молодого человека. По словам Елизаветы Тепсуркаевой, родственникам, в частности, угрожали, что вырежут весь их род. Отправители угроз также следят за тем, чтобы жена Салмана Тепсуркаева не встречалась и не звонила родственникам похищенного активиста. Об этом сообщает сайт "Кавказ.Реалии" со ссылкой на интервью, опубликованное Центром "Насилию.нет".

Елизавета Тепсуркаева рассказала подробности задержания мужа. Салман в августе начал работать на временной основе в Геленджике. Это было связано с тем, что он из-за пандемии потерял работу в Грозном, и ему не удалось найти заработок в Чечне.

В день похищения Елизавета смогла поговорить с главой следственного управления по Чечне, который, по ее словам, посоветовал обращаться в Следственный комитет России, потому что в местный обращаться "нет смысла". Глава следственного управления по Чечне посоветовал Тепсуркаевой, как она рассказала, написать обращение на бумаге и отправить обычной почтой, чтобы оно не было перехвачено в электронном виде.

  • До исчезновения Тепсуркаев занимался, в частности, модерацией телеграм-канала 1ADAT, который публикует сведения о похищениях и задержаниях на территории Чечни. Авторы называют свой паблик движением, а себя и подписчиков – "борцами с режимом Рамзана Кадырова".
  • Редакции "Новой газеты" стало известно, что похищение Салмана Тепсуркаева произошло 5 сентября, когда он находился на заработках за пределами Чечни. Уже на следующий день он оказался на территории республики, и есть основания полагать, что его держат на базе СОБР "Терек" в Грозном, сообщалось в публикации "Новой газеты".
  • По данным издания "Кавказский узел", только в сентябре этого года в Чечне были похищены не менее 53 человек. В их числе супружеская пара и подросток. Журналисты предполагают, что их могли похитить для выявления данных о коллегах и единомышленниках Салмана Тепсуркаева.

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