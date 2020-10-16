В Чечне родственники пропавшего Тепсуркаева стали получать угрозы

Жена похищенного чеченского оппозиционного активиста Салмана Тепсуркаева Елизавета рассказала об угрозах, которые стали приходить родственникам пропавшего молодого человека. По словам Елизаветы Тепсуркаевой, родственникам, в частности, угрожали, что вырежут весь их род. Отправители угроз также следят за тем, чтобы жена Салмана Тепсуркаева не встречалась и не звонила родственникам похищенного активиста. Об этом сообщает сайт "Кавказ.Реалии" со ссылкой на интервью, опубликованное Центром "Насилию.нет".
Елизавета Тепсуркаева рассказала подробности задержания мужа. Салман в августе начал работать на временной основе в Геленджике. Это было связано с тем, что он из-за пандемии потерял работу в Грозном, и ему не удалось найти заработок в Чечне.
В день похищения Елизавета смогла поговорить с главой следственного управления по Чечне, который, по ее словам, посоветовал обращаться в Следственный комитет России, потому что в местный обращаться "нет смысла". Глава следственного управления по Чечне посоветовал Тепсуркаевой, как она рассказала, написать обращение на бумаге и отправить обычной почтой, чтобы оно не было перехвачено в электронном виде.
- До исчезновения Тепсуркаев занимался, в частности, модерацией телеграм-канала 1ADAT, который публикует сведения о похищениях и задержаниях на территории Чечни. Авторы называют свой паблик движением, а себя и подписчиков – "борцами с режимом Рамзана Кадырова".
- Редакции "Новой газеты" стало известно, что похищение Салмана Тепсуркаева произошло 5 сентября, когда он находился на заработках за пределами Чечни. Уже на следующий день он оказался на территории республики, и есть основания полагать, что его держат на базе СОБР "Терек" в Грозном, сообщалось в публикации "Новой газеты".
- По данным издания "Кавказский узел", только в сентябре этого года в Чечне были похищены не менее 53 человек. В их числе супружеская пара и подросток. Журналисты предполагают, что их могли похитить для выявления данных о коллегах и единомышленниках Салмана Тепсуркаева.
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