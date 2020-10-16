В Чечне родственники пропавшего Тепсуркаева стали получать угрозы

Жена похищенного чеченского оппозиционного активиста Салмана Тепсуркаева Елизавета рассказала об угрозах, которые стали приходить родственникам пропавшего молодого человека. По словам Елизаветы Тепсуркаевой, родственникам, в частности, угрожали, что вырежут весь их род. Отправители угроз также следят за тем, чтобы жена Салмана Тепсуркаева не встречалась и не звонила родственникам похищенного активиста. Об этом сообщает сайт "Кавказ.Реалии" со ссылкой на интервью, опубликованное Центром "Насилию.нет".

Елизавета Тепсуркаева рассказала подробности задержания мужа. Салман в августе начал работать на временной основе в Геленджике. Это было связано с тем, что он из-за пандемии потерял работу в Грозном, и ему не удалось найти заработок в Чечне.

В день похищения Елизавета смогла поговорить с главой следственного управления по Чечне, который, по ее словам, посоветовал обращаться в Следственный комитет России, потому что в местный обращаться "нет смысла". Глава следственного управления по Чечне посоветовал Тепсуркаевой, как она рассказала, написать обращение на бумаге и отправить обычной почтой, чтобы оно не было перехвачено в электронном виде.