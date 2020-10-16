Российский археолог, исследователь Древней Руси, руководитель раскопок в Старой Ладоге Анатолий Кирпичников умер в Санкт-Петербурге на 92 году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение правительства Ленинградской области.

Учёный с 1972 года возглавлял Староладожскую экспедицию Института истории материальной культуры Академии наук. Предполагается, что Старая Ладога могла быть первым местом княжения основателя первой династии русских царей Рюрика, если он сам когда-либо существовал.

Кирпичников родился в 1929 году в Ленинграде, окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. Был учеником известного археолога и историка архитектуры Михаила Каргера. С 1955 года работал в Институте истории материальной культуры. С 1974 года — руководил отделом славяно-финской археологии института.

Сферой его интересов была средневековая археология Руси и Северной Европы VIII-XV веков, средневековое оружие, крепостное зодчество. Он опубликовал более 650 научных работ.