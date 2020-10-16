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Зеленский и Эрдоган заключили новые соглашения о сотрудничестве

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган во время переговоров в Анкаре, 16 октября 2020.

Президент Турции Реджеп Эрдоган принял в Анкаре президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает турецкая пресса, обсуждались вопросы безопасности и торговли, двусторонние отношения, региональные и международные проблемы, включая кризис вокруг Нагорного Карабаха.

Среди экономических тем было, в частности, возможное совместное производство самолёта Ан-178 при участии концерна "Антонов" и турецких авиапроизводителей.

Были подписаны соглашения о выделении Украине в виде помощи 26 миллионов долларов - на военные нужды. Оба государства также согласились увеличить взаимный торговый оборот с 10 миллиардов долларов до 20 миллиардов - это значительно превышает уровень 2019 года, когда взаимный торговый оборот составлял 5 миллиардов долларов.

Оба лидера также высказались в пользу завершения в этом году переговоров о свободной торговле, которые ведутся с 2012 года.

В прошлом году Украина закупила у Турции шесть военных беспилотных аппаратов Bayraktar TB и три наземные установки по управлению этими аппаратами.

Освещая переговоры Зеленского и Эрдогана, российские СМИ обращают внимание на позицию президента Турции, вновь подтвердившего, что Анкаре не намерена признавать российскую аннексию Крыма.

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