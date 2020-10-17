Азербайджан сообщил о ракетном ударе по второму по величине городу страны

Власти Азербайджана сообщили о ракетном обстреле второго по величине города страны – Гянджи. По утверждению властей, удар был нанесён тактическими ракетными комплексами со стороны Армении. Ереван это отрицает. В свою очередь власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщают о новом обстреле своей столицы Степанакерта и других населённых пунктов. Армения заявляет об азербайджанских беспилотниках над своей территорией.

В конце сентября резко обострился вооружённый конфликт в области непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Армия Азербайджана начала наступления на позиции, добившись, по всей видимости, значительного военного прогресса. 10 октября стороны при посредничестве Москвы договорились о перемирии, однако вскоре после его вступления в силу регулярно обвиняют друг друга в нарушении соглашения.

В этот раз азербайджанские власти сообщают о гибели в Гяндже 13 человек и ранении ещё 50. Власти непризнанного Карабаха сообщают о ранении трёх мирных жителей в пятницу, данных о жертвах субботних обстрелов пока не приводится.