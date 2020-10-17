Умер бывший директор "Ленфильма" Виталий Аксёнов

Бывший директор "Ленфильма" Виталий Аксёнов умер 15 октября в Санкт-Петербурге, сообщил в фейсбуке городской Союз кинематографистов. Ему было 89 лет. В советское время он снимал в основном научные и учебные фильмы, но широкой публике он мог быть известен как режиссёр ряда эпизодов сериала "Улицы разбитых фонарей".

Как сообщает "Росбалта", Аксёнов скончался в больнице, где проходил лечение от коронавирусной инфекции нового типа. "Для нашего вуза это гигантская потеря", — сказала агентству завкафедрой фотографии и народной художественной культуры Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, где Аксёнов преподавал.

Аксёнов родился в 1931 году в Ростове-на-Дону. Окончил филфак Ростовского университета и режиссёрский факультет ВГИКа. Работал режиссёром-постановщиком и директором "Леннаучфильма", с 1982 по 1987 год возглавлял "Ленфильм". В это время студия выпустила в том числе картины "Мой друг Иван Лапшин" Алексея Германа, "Торпедоносцы" Семёна Арановича и два эпизода советской киносаги о Шерлоке Холмсе.