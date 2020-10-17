В Минске прошли марш женщин и марш студентов

В Минске в субботу проходят марши женщин и студентов. Правозащитный центр "Весна" сообщает о задержании на акциях 29 человек. Среди них трое журналистов.

Сообщается, что все задержанные участвовали в марше студентов. Акцию разогнали сотрудники ОМОНа. На женском марше задержаний не было.

Также в субботу в Беларуси прошёл провластный автопробег в поддержку Александра Лукашенко. Его участники проехали от Минска до Витебска. Они совершили остановку на родине Лукашенко в агрогородке Александрия, где для них провели экскурсии.