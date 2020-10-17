В Минске прошли марш женщин и марш студентов

В Минске в субботу проходят марши женщин и студентов. Правозащитный центр "Весна" сообщает о задержании на акциях 29 человек. Среди них трое журналистов.
Сообщается, что все задержанные участвовали в марше студентов. Акцию разогнали сотрудники ОМОНа. На женском марше задержаний не было.
Также в субботу в Беларуси прошёл провластный автопробег в поддержку Александра Лукашенко. Его участники проехали от Минска до Витебска. Они совершили остановку на родине Лукашенко в агрогородке Александрия, где для них провели экскурсии.
- Акции протеста против Лукашенко продолжаются с 9 августа, когда он был объявлен победителем президентских выборов. Его главная соперница Тихановская сейчас находится за границей, куда, по её утверждениям, была вынуждена выехать под давлением. Страны ЕС не признали легитимность победы Лукашенко, Тихановская – в качестве лидера оппозиции – встречалась с рядом европейских лидеров, призывая поддержать участников акций протеста.
- В последние дни власти вновь начали жёстко разгонять протесты в Минске и других городах. В воскресенье в Беларуси были задержаны более 400 человек, применялись водомёты и другие спецсредства. В понедельник в белорусской столице разогнали "Марш пенсионеров". Участники акций протеста в ряде районов Минска пытаются препятствовать задержаниям, организуют "цепи солидарности", сооружают из подручных средств баррикады.
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