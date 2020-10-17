Главу Выборгского района задержали по делу о хищении

В Ленинградской области в субботу сотрудники Следственного комитета России задержали главу Выборгского района Геннадия Орлова. Его подозревают в хищении более 700 миллионов рублей. Об этом сообщает Север.Реалии.

Дома и на работе у Орлова прошли обыски. Чиновника доставили на допрос к следователю.

15 сентября по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был арестован подчинённый Орлова - председатель комитета финансов Выборгского района Александр Болучевский. По версии следствия, чиновник подписал акты выполненных работ по ремонту зданий в Ленинградской области. На самом деле эти работы не были сделаны. Деньги выделенные на это из бюджета - около 700 миллионов рублей - были переведены на счета подконтрольных юрлиц. Болучевский признал себя виновным и заявил, что отдал часть похищенных денег за трудоустройство в мэрию Москвы.