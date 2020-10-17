Главу Выборгского района задержали по делу о хищении

В Ленинградской области в субботу сотрудники Следственного комитета России задержали главу Выборгского района Геннадия Орлова. Его подозревают в хищении более 700 миллионов рублей. Об этом сообщает Север.Реалии.
Дома и на работе у Орлова прошли обыски. Чиновника доставили на допрос к следователю.
15 сентября по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был арестован подчинённый Орлова - председатель комитета финансов Выборгского района Александр Болучевский. По версии следствия, чиновник подписал акты выполненных работ по ремонту зданий в Ленинградской области. На самом деле эти работы не были сделаны. Деньги выделенные на это из бюджета - около 700 миллионов рублей - были переведены на счета подконтрольных юрлиц. Болучевский признал себя виновным и заявил, что отдал часть похищенных денег за трудоустройство в мэрию Москвы.
- 14 октября Орлов подал в отставку из-за коррупционного скандала. Он заявил, что "чувствует персональную ответственность" за действия своего подчиненного, которому он "слишком доверял". Депутаты муниципалитета отклонили заявление об увольнении.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.