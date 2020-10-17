Во Франции убитый учитель будет похоронен с государственными почестями

Президент Франции принял решение об организации государственных похорОн школьного учителя, убитого в пригороде Парижа в пятницу вечером. Об этом сообщила в субботу канцелярия президента. Дата похорон пока не называется.

Самюэль Пати погиб в пятницу в пригороде Парижа в результате нападения 18-летнего экстремиста. К зданию школы в городке Конфлан-Сент-Онорин, ученики и родители несут белые розы. У некоторых плакаты с надписью "Я - учитель". Некоторые из них держат плакаты «Я — учитель». Как сообщает агентство AFP, возложение цветов проходит в молчании.

Несколько французских профсоюзов учителей призвали сограждан выйти в воскресенье, в 15 часов, на площадь Республики в Париже, чтобы почтить память убитого Самюэля Пати. Однако, в условиях пандемии такое мероприятие требует особого разрешения. Министр образования Жан-Мишель Бланкер заявил, что будет участвовать в митинге, если он состоится.

В пятницу вечером президент Французской Республики Эммануэль Макрон прибыл в Конфлан-Сент-Онорин, где произошло убийство.

Президент назвал нападение "исламистским терактом". Макрон, выступая перед зданием школы, подчеркнул, что гражданин Франции был убит за то, что "учил детей свободе слова, свободе верить или не верить".

"Они не пройдут. Им не удастся нас разделить", - цитирует президента Франции Международное французское радио.



Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что французские учителя "продолжат воспитывать критическое мышление в молодых людях, освобождать их от тоталитаризма и невежества".

Утром в субботу премьер-министр встретился с учительскими профсоюзами и пообещал, что государство даст жёсткий ответ на произошедшее нападение.