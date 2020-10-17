В Ингушетии при задержании погиб участник протестов 2019 года

В Назрани накануне вечером 16 октября при задержании сотрудниками полиции погиб местный житель. Как сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на источники в правоохранительных органах Ингушетии, им оказался владелец магазинов охолощенного оружия Юнус Ведзижев, который был вынужден скрываться с февраля 2020 года. Его подозревали в незаконном обороте оружия.

Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, которым управлял Ведзижев, после чего произошел взрыв и возгорание. Прибывшие через несколько минут пожарные потушили огонь, но спасти водителя не удалось.

Ранее Ведзижев записывал видеообращения, в которых высказывал предположение, что сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии убьют его. Предприниматель также обвинял полицейских в том, что они фактически обокрали его магазин, и был готов предоставить видеодоказательства, зафиксированные на камеры наблюдения.

В поле зрения правоохранительных органов Ведзижев попал после того, как в марте 2019 года стал участвовать в митингах в Ингушетии против новой границы с Чечней. 14 февраля 2020 года в селе Экажево при попытке задержания Ведзижеву удалось скрыться. В тот же день в доме, где проживал предприниматель, и в его магазине прошли обыски. Тогда же, как утверждал Ведзижев, ему были подброшены боеприпасы и взрывные устройства, на основании чего и были возбуждены уголовные дела.