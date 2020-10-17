Власти намерены отменить право судей КС обнародовать своё мнение

Публикация особого мнения судьи Конституционного суда может оказаться под запретом, если будет принят президентский законопроект об изменении закона о Конституционном суде.

Как сообщила "Медиазона", комитет Госдумы по законодательству рекомендовал к принятию поправки, которые запретят публиковать особое мнение судей КС на его сайте или в других местах. Эти поправки ко второму чтению президентского законопроекта были внесены сенатором Андрем Клишасом и главой комитета Павлом Крашенинниковым. 16 октября их поправки были одобрены и добавлены в итоговый текст проекта.

Особое мнение будет "приобщаться к протоколу заседания и храниться вместе с ним", а судьи будут "не вправе обнародовать особое мнение или мнение в какой-либо форме или публично на него ссылаться".

В настоящее время судья Конституционного суда, не согласный с большинством остальных судей, может изложить свое мнение в отдельном документе, который публикуется вместе с решением. Несмотря на то, что оно не обладает юридической силой, оно может влиять на последующее нормотворчество и правоприменение, отмечали исследователи. Так, например, в 2014 году судья Владимир Ярославцев в 2014 году указывал на дискриминационный характер закона об НКО-"иностранных агентах", а судья Константин Ароновский в 2019-м — выступал против запрета на владение СМИ иностранцами и называл его цензурой и "контролем над умами".