Армения и Азербайджан договорились о перемирии с 00:00 часов 18 октября

Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени 18 октября, сообщило Министерство иностранных дел Армении, информирует Радио Азатутюн.

Это решение принято, следуя заявлению президентов Франции, России, и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года. Договорённость о гуманитарном перемирии следует в русле заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 года и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября 2020 года, подчёркивает МИД Армении.

17 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщила пресс-служба МИДа. Обсуждалась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. В ходе разговора Лавров отметил актуальность заявления президентов России, США и Франции по ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе. Тогда Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали Баку и Ереван прекратить военные действия.