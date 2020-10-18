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В Беларуси сегодня ожидаются новые протестные акции

Гигантское бело-красно-белое полотнище в минском районе Каскад, 18 октября 2020

В Беларуси 18 октября пройдут новые акции против авторитарного правления Александра Лукашенко. Многотысячные демонстрации и митинги начались после президентских выборов 9 августа, подтасованные результаты которых были отвергнуты значительной частью белорусского общества и государствами Европейского союза и США.

Главный соперник Лукашенко на минувших выборах, Светлана Тихановская, была вынуждена покинуть Беларусь и временно поселиться в Литве.

Тихановская и её сторонники в последние дни увеличили давление на Лукашенко, добиваясь от него отказа от власти до 25 октября. В противном случае, заявляет белорусская оппозиция, будет объявлена общенациональная забастовка.

В воскресенье, 18 октября, протестующие намерены провести марш в Минске, продолжая серию традиционных массовых выступлений, в которых участвуют десятки тысяч человек.

В субботу, 17 октября, десятки женщин прошли по улицам Минска, требуя перемен. По данным правозащитной организации "Вясна", более 30 протестующих были задержаны милицией.

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