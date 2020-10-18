Иран объявил об истечении эмбарго на торговлю оружием

Министр иностранных дел Ирана заявил, что срок действия эмбарго ООН на продажу Ирану обычных вооружений истёк 18 октября – согласно условиям ядерной сделки, заключённой в 2015 году.

Соглашение между Ираном и мировыми державами – официальное название Совместный всеобъемлющий план действий – предусматривал отмену международных санкций против Ирана в обмен на отказ Тегерана от обогащения урана и прекращения работ по созданию ядерного оружия.

Группа шести государств, которые вели переговоры с Ираном, включала США, Россию, КНР, Великобританию, Францию и Германию. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения, обосновав это тем, что Иран "всех обманывает" и "нарушает условия сделки". Тогда же Трамп объявил новые американские санкции против Тегерана.

Глава МИД Ирана заявил в воскресенье, что все запреты на операции с оружием и двустороннее движение валютных потоков отныне "автоматически отменяются".

Как отмечают западные агентства, теоретически Иран вновь получает возможность продавать обычные (конвенциональные) вооружения: танки, боевые самолёты и тяжёлую артиллерию.

Снятию эмбарго противились Соединённые Штаты, которые не соглашаются с перспективой приобретения или продажи вооружений Тегераном, считая это "угрозой глобальной безопасности".

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал отмену эмбарго "знаменательным днём для международного сообщества".