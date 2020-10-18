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В Калмыкии зафиксирована массовая гибель рыбы 

В Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии зафиксирована массовая гибель рыбы. Видеокадры, на которых берег водоёма усеян мёртвой рыбой, публикуют в соцсетях местные жители.

Также они сообщают о неприятном запахе, который распространяется от воды. Жители предполагают, что причиной произошедшего могли стать вредные выбросы с заводов в Волгограде.

По данным агентства "Интерфакс", Следственный комитет начал проверку по факту массовой гибели рыбы, а областная прокуратура уже озвучила предварительную версию катастрофы: критическое снижение уровня воды.

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