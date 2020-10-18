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Умер глава российской администрации Ялты. У него был COVID-19

Глава российской администрации Ялты Иван Имгрунт

В аннексированном Крыму скончался глава российской администрации Ялты Иван Имгрунт. Ранее ему был поставлен диагноз COVID-19. Имгрунту, который возглавил администрацию в ноябре прошлого года, было 59 лет.

О госпитализации чиновника стало известно 30 сентября. Тогда он оценивал своё состояние как "нормальное".

В воскресенье утром на страницах Имгрунта в социальных сетях было опубликовано поздравление "работников дорожного хозяйства" с их профессиональным праздником.

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