Собянин заявил о сокращении на 40% числа трудовых мигрантов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сокращении на 40% количества трудовых мигрантов в Москве. В связи с этим власти столицы привлекают "для ручного труда" людей из других регионов России. Собянин отметил, что "далеко не все москвичи готовы брать в руки лопату, метлу или лом".

Накануне Собянин предупредил, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с пандемией коронавиурса и закрытием границ, "несомненно скажется на городе". "Трудности будут", – заявил мэр столицы, подчеркнув, что "на зимний период Москва временно принимала дополнительные отряды из тысяч людей, готовых к ручной работе".

Собянин также отметил нехватку рабочих на строительных объектах. "Закрылись границы со странами, откуда поступало достаточно много рабочей силы на московские стройки – к сожалению, они не возмещаются российскими строителями", – посетовал глава города, уточнив, что сейчас на строительных объектах "недостает десятков тысяч рабочих".