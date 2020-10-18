Cити-менеджер Янтарного покинул Россию после конфликта с властями

Глава администрации посёлка Янтарный Калининградской области Алексей Заливатский покинул Россию после обвинений в сокрытии недвижимости и доходов, которые он считает политически мотивированными. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.​

По словам чиновника, ему "придумали статью, чтобы посадить", поэтому оставаться в России было опасно. Куда он уехал - не уточняется.

"Билет, выписка из больницы, аэропорт, пересадка в Стамбуле. После поступивших угроз, семью тоже пришлось экстренно эвакуировать из Калининграда", - пишет Заливатский.

Выезд Заливатского из России подтвердили в региональном УФСБ. При этом отмечается, что чиновник не согласовал свой отъезд с администрацией округа, как того требует закон о государственной тайне, сообщает Север.Реалии.

9 октября глава региональной службы по противодействию коррупции Александр Кириленко сообщил, что у Заливатского нашли незадекларированный доход в 16 млн рублей и три участка на территории области и в Москве. Сам Заливатский отрицает обвинения в сокрытии доходов и считает, что таким образом его хотят сместить с должности главы администрации Янтарного.

Алексей Заливатский занимает должность главы администрации Янтарного с 2014 года. Согласно декларации, его официальный доход за 2019 год составил 6,2 млн рублей.

В последние недели Заливатский вступил в открытый конфликт с администрацией Калининградской области, обвиняя чиновников в корыстных устремлениях. Он также утверждал, что по политическим мотивам ему было отказано в лечении от коронавирусной инфекции в областной больнице, после чего он уехал на лечение в Москву.

Янтарный - одно из наиболее известных туристических мест Калининградской области, пляж в посёлке на побережье Балтийского моря несколько лет назад первым в России получил международный "Голубой флаг".