В Берлине умер писатель и переводчик Борис Рохлин

В Берлине 13 сентября скончался прозаик, эссеист и переводчик Борис Рохлин. Ему было 78 лет.

Борис Борисович Рохлин родился в башкирском селе Караидель в 1942 году в эвакуации. В 1965-м окончил шведское отделение филологического факультета Ленинградского университета, работал переводчиком, библиотекарем, рабочим в археологических экспедициях. Писал рассказы с середины 1960-х, посещал литобъединения Израиля Меттера, Давида Дара и других. В советские годы не печатался.

С 1990-го года жил в Берлине, публикуясь в петербургском журнале "Звезда" и во франкфуртском "Литературном европейце". Борис Рохлин – автор сборника "Превратные рассказы", "У стен Малапаги", "Повести о пропаже невинности", "Такси до Могадишо". По словам критика Андрея Арьева, герои писателя – "простодушные" 60-70-х годов, маленькие люди, ленивые скептики, вольтерьянцы из распивочной, оптимистические фаталисты.

В своих литературных эссе Рохлин размышлял о Леониде Добычине, Фридрихе Горенштейне, своем ленинградском приятеле Сергее Довлатове.