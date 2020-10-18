Умер основатель театра "Тень" Илья Эпельбаум

В Москве умер основатель театра "Тень", режиссёр Илья Эпельбаум. Ему было 59 лет. Как сообщает журнал "Театр", Эпельбаум был болен коронавирусной инфекцией. О госпитализации режиссёра стало известно 15 октября.

Илья Эпельбаум родился в 1961 году, окончил Высшее художественно-промышленное училище имени Строганова. Работал художником-оформителем, в том числе на XII Международном фестивале молодёжи и студентов в Москве в 1985 году.

Театр "Тень" он основал в 1988 вместе с женой Майей Краснопольской. Первой постановкой был теневой спектакль "Волшебная дудочка". Как пишет "Театр", в дальнейшем Эпельбаум "не придерживался каких-либо жанровых или видовых рамок, он был открыт любому эксперименту". Значительную часть репертуара составляли постановки для детей.

Среди известных постановок театра "Тень" - "Сказка без названия", "Легенда о Тем-Лине", "Щелкунчик", "Метаморфозы", "Эпос о лиликане". Театр 9 раз становился лауреатом премии "Золотая Маска", участвовал в зарубежных театральных фестивалях.