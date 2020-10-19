"Хуже 37-го". Блогеры обсуждают письмо прокуратуры ВУЗам

Попытки очистить российские вузы от крамолы, как среди студентов, так и среди преподавателей, в последние годы стали уже привычными. Однако появившийся в конце прошлой недели документ поднял борьбу государства с университетским инакомыслием на совсем новый уровень.

Николай Подосокорский

Профсоюз «Университетская солидарность» опубликовал приказ ректора РАНХиГС Владимира Мау, из которого следует, что Никулинская межрайонная прокуратура проводит проверку вузов на предмет соблюдения законодательства. Профсоюз обратил внимание на то, что прокуратура требует от академии предоставить информацию о сотрудничестве с иностранными НКО, которые «представляют (могут представлять) угрозу основам конституционного строя Российской Федерации».

Также прокуратура требует уведомить о мероприятиях, направленных на:

• «формирование общественного мнения о необходимости смены власти в России»,

• «идеологическую обработку россиян, в первую очередь молодежи, и создание в данной среде проамериканских групп влияния... через продвижение американских и европейских демократических и либеральных ценностей, популяризацию американского образа жизни, критику социально-экономической ситуации и образовательной системы нашей страны, организацию языковых курсов»,

• «вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, деятельность органов государственной власти и местного самоуправления (например, путем внесения предложений по совершенствованию и оптимизации их работы, проведения различных мониторингов и публикации их результатов)»,

• «разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, распространение радикализма в молодежной среде».

РАНХиГС обязали предоставить информацию о сотрудничестве с иностранными НКО и об участии преподавателей в исследованиях, «направленных на подрыв экономических основ Российской Федерации», и подготовке «тенденциозных материалов с критикой внешней и внутренней политики России».

Кроме того, прокуратура также интересуется, сколько студентов было задержано на протестных акциях и обучались ли они «приемам политической борьбы и организации массовых публичных мероприятий, способам защиты своих прав в случае задержания правоохранительными органами».

Вуз должен предоставить информацию, начиная с 2018 по первую половину 2020 года.

_______________________

Ну что, Вышку основательно почистили от преподавателей-смутьянов. Теперь настал черед РАНХиГС? Медленно, мелкими шажками, но неуклонно и последовательно пытаются выдавить из сферы высшего образования ярких и думающих людей, которым небезразлична судьба страны и которые не боятся высказывать свои взгляды открыто. Академические свободы? Не, не слышали.

Многие сначала не хотели верить в то, что документ настоящий, но член профкома профсоюзной организации "Университетская солидарность" Илья Гурьянов подтвердил его подлинность.

Информация подтвердилась на 100%: прокуратура направила запрос в университеты, выдержанный в очень характерной стилистике, о том, не ведется ли там подрывная работа – с непременным иностранным участием – против нынешних государственных устоев. Приказ мы уже нашли; хотя конкретных инициаторов запроса еще предстоит установить. Профсоюз "Университетская солидарность" готовит заявление.

Я только напомню, что в Проекте 5-100 интернационализация называлась "одним из ключевых компонентов обеспечения конкурентоспособности современного университета. Значение и роль интернационализации стремительно усиливаются, а реализация соответствующих стратегий и трансформаций требует все большего профессионализма со стороны университетских администраторов и управленцев". И теперь за это прокурорскими методами бьют по рукам.

Блогерам, особенно, связанным с высшим образованием, документ совсем не понравился.

Александр Морозов

прокурорская проверка. вот как! не только ВШЭ, но вот теперь и РАНХиГС. "Гляйхшалтунг", т.е. по-русски говоря: "надо причесать". (заметим, какая-то гнида написала заявление, без этого не может быть прокурорской проверки")

Сергей Власов

У вузов отбирают остатки независимости

Абсолютно в духе царской охранки московская прокуратура разворачивает крестовый поход против крамолы в университетах.

Пишут, что теперь прокуратура требует от вузов предоставлять информацию о проводимых мероприятиях, которые формируют общественное мнение о необходимости смены власти, продвигают европейские и американские ценности, где озвучиваются предложения по совершенствованию и оптимизации работы органов государственной власти.

Всё это рассматривается как «идеологическая обработка», «вмешательство во внутренние дела РФ» и «создание условий для дестабилизации обстановки».

Дальше – больше, университеты должны сообщать о преподавателях и студентах, которые могут быть наблюдателями на выборах или участвовать в политической агитации. Это, оказывается, «вмешательство в электоральные процессы».

Наконец, и наука теперь должна быть идеологически правильной. Теперь нужно сообщать о публикациях, где дискредитируется руководство страны.

Мало того, что университеты теряют статус важнейшей ячейки гражданского общества, теперь их окончательно лишают ещё и академической свободы. Видимо, в логике путинского режима университеты должны заниматься исключительно обслуживанием интересов власти.

Сергей Кропотов

EУ в СПб, ВШЭ, теперь РАНХиГС и далее везде. "Неприкасаемых нет". Та же мотивация демонстративного устрашения, что и с "театральным делом" К.Серебрянникова и др. Не говоря уж о "берлинском пациенте".

Борис Грозовский

Особенно хорошо про идеологическую обработку через языковые курсы и вмешательство в работу госорганов посредством публикации мониторингов и предложений по модернизации работы госорганов.

Галина Бондарь

"Формировать общественное мнение о необходимости смены власти в России" – а Россия уже перестала быть, хотя бы номинально, демократическим государством? Которое в принципе основано на смене власти. Получается, что прокуратура это признает.

Ростислав Соляник

А молодцы составители с вот этими вот "направленными на подрыв государственной власти", которые выражаются в "обеспечения мониторинга и сбора данных о нарушениях законодательства в ходе выборов".

То есть гос.власть откровенно за нарушения на выборах? Всё то, что откровенно за нарушения = гос.власть?

Алексей Степанов

О, так может быть и школьных учителей многих пересажать? Они же в большом количестве работают в избирательных комиссиях. А значит вмешиваются в электоральные процессы.

Александр Кияев

Привлекает интерес пункт, в котором говорится об "оптимизации и совершенствовании работы органов власти".

Фактически все руководящие документы (указы президента, постановления правительства и пр.), касающиеся измерений в органах государственного управления в констатирующей части или преамбуле содержат упоминание наподобие "в целях совершенствования/оптимизации управления..."

Получается, что теперь всех лиц, готовивших и подписавших такие документы можно причислять к экстремистам, так?

Кася Кулкова

наблюдение на выборах, предложения по совершенствованию и оптимизации органов местного самоуправления, изменение законодательства – хм, мне всегда казалось, что это называется словом "патриотизм". хотя черт, патриотизм – это же танк откопать, как я могла забыть.

Андрей Фейгин

Прокуратуре некогда следить за соблюдением законов (В том числе и о свободе выборов), она увлечена политической слежкой

Мне кажется, направление такого приказа в РАНХиГС – не случайность. Очень многих во власти раздражает просветительская деятельность одного из лучших политологов РФ Екатерина Шульман, которая читает в этом учебном заведении лекции.

Про Шульман вспомнил не только Фейгин.

Зигмунд Станкевич

То ли ещё будет... А толчком наверняка стала активность доц. Шульман. Выгонят ее, ой выгонят...

Сама Шульман на письмо на момент написания этого материала никак не откликнулась.

Письмо сравнивают с далёким и не таким далёким прошлым России.

Джон Смит

Там ничего нового не появилось с дореволюционных еще времен. Даже цвет мундира не поменялся: "и вы, мундиры голубые".

Лариса Павлова

Что ж, это только начало. Как мне помнится, при совке нельзя было даже разговаривать с иностранцами – это нам ещё в школе вдалбливали. К этому всё потихоньку и идёт.

Нихаим Луцер

Следующее – список играющих зарубежный рок и изъятие валюты.

Галина Бородина

Это хуже [чем СССР]. Последние лет 20 в СССР это было профанацией. Сейчас все по звериному серьезно.

Иван Быков

Безумие! Двадцать первый век на дворе, а в головах некоторых субъектов, всё ещё 30-е годы или времена Александра Третьего.

Комиссар Жележка

Прокуратура займется выявлением "неблагонадежных" студентов и преподавателей в российских ВУЗах. [...] Пока россияне боялись возвращения 90-х, незаметно вернулись 30-е.

Ольга Коробко

Жуть берет. Кажется уже хуже 37-го года. Под этот перечень можно подверстать абсолютно любую деятельность, при желании. Даже мертвец, который ничего не делает, может быть обвинен в том, что своим бездействием подрывает экономическую устойчивость государства.

Не всех письмо испугало, есть и те, кто считает, что времена уже не те.

Кирилл Фролов

Зря стараются. У нас очень много свободно мыслящей молодежи, которую никто не учил этому специально. Они просто оглядываются по сторонам.

Виктория Гайко

Это всё бесполезно. Время и технологии сильнее. Мир внезапно стал очень маленьким. Молодняк даже не ржёт над этим, просто не понимает.

Одна из преподавательниц РАНХиГС решила не дожидаться, когда на неё донесут коллеги, и опубликовала "самодонос".

Александра Архипова

ЯВКА С ПОВИННОЙ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА

Дорогая прокуратура,

вы потребовали от вузов представить вам сведения об неблагонадежных студентах и преподавателях, а также про различные мероприятия, которые считаются "направленными на подрыв государственной власти" и финансируются иностранными организациями (полный список крамолы – в первом комментарии).

Чтобы облегчить вам работу, я хочу сделать само-донос. Итак, по каким критериям меня можно зачислить в стан "врагов народа", сидящих в вузах.

1. Среди прочих требований, о которых вузы должны доносить как угрожающих нашему строю, есть такой: "вмешательство в электоральные процессы".

"Вмешательством" вы называете в том числе: "подготовка наблюдателей на выборах, осуществления наблюдения на выборах, обеспечения мониторинга и сбора данных о нарушениях законодательства в ходе выборов".

Еще раз – наблюдение на выборах и сбор данных о нарушениях законодательства является вмешательством в выборы.

Да, я "вмешивалась в выборы" – я, преподаватель вуза, была наблюдателем и сообщала о нарушениях. Поэтому спешу донести о собственной противоправной деятельности. И студенты тоже были. Из каких вузов – не скажу, на других доносить не буду.

2. Вы спрашиваете о случаях "идеологической обработки россиян и молодежи" через "продвижение американских и европейских либеральных демократических ценностей", а это "продвижение" может происходить через "организацию языковых курсов".

Я хочу заявить, что я везде продвигаю демократические ценности и буду это делать. Свободу слова, например, я считаю важной ценностью. Кроме того, я хочу заявить, что я знаю иностранные языки, а также постоянно склоняю своих магистрантов и студентов к знанию этой крамолы. И да, я посещала языковые курсы (например, созданные вражеской организацией "Гете-институт"). И студентам рекомендовала.

3. Виновна ли я в "разрушении традиционных духовно-нравственных ценностей"? Тут от прокураторы требуется определений – лучше всего методичка страниц на 300, что такое эти ценности. Но если эти ценности – Домострой и Трулльский собор, то я их разрушала и собираюсь это делать.

4. Далее понятный пункт. Про гражданский протест. Правда, вы просите сообщить о том, распространяется ли в вузах информация о "защите своих прав в случае задержания правоохранительными органами". Не знала, что "знание о правах" есть нарушение, но спешу донести – всегда всем об этом сообщаю.

5. Вы спрашиваете, есть ли случаи вмешательства во внутренние дела РФ "путем внесения предложений по оптимизации работы, проведения мониторингов, публикации результатов".

Да, дорогая прокуратура! это то, что делает наша исследовательская группа, мои коллеги-социологи и много кто. Правда, мы думали, что мы изучаем и помогаем развиваться, а оказывается, вмешиваемся.

Мало того, я изучаю слухи и фейковые новости и часто выступаю на публичных площадках с анализом и критикой некоторых правоприменительных практик (например, закона о фейках).

6. И наконец, Вы интересуетесь "мероприятиями по подбору талантливой молодежи с целью приглашения на учебу в зарубежные вузы". Дорогая прокуратура, я работаю в трех вузах и именно так мы и делаем. Мы очень стремимся, чтобы наши выпускники поступали в Гарвард, Беркли, были в Лондоне и в Париже. Мы помогаем им, рассказываем о грантах, пишем рекомендательные письма и очень, очень радуемся, когда это удаётся. Я рассказываю студентам про академические иностранные программы Эразмус и ДААД, приглашаю студентов приходить на их открытые лекции и больше узнавать про учёбу и стипендии.

Кстати, у меня есть научное звание Humboldt Fellow, то есть я была стипендиатом немецкого научного фонда Александра Гумбольдта. И я получала иностранное финансирование!

Список еще не закончен, но, как вы видите, я виновна уже по этим пунктам. Прошу учесть это в своих отчетах, а всех остальных - широко распространить мой само-донос.

Архипову поддержали другие преподаватели.

Мария Сунцова

Я тоже самодонесусь, пожалуй. У меня студент с моей подачи и с моей помощью вот прямо на днях у Германию учиться поехал в магистратуру...

Иван Курилла

Вот честно, вчера была мысль написать что-то похожее. Но я только подумал, а Александра Архипова написала.

Главное, – заметная часть (не буду писать "все") преподавателей вузов в России виновны по большинству этих пунктов. И главное, собираемся продолжать этим заниматься.

Сергей Кузнецов

Даже жалко, что я не преподаватель в РФ, я бы тоже подписался.

Впрочем, что это я? Ни капли не жалко.

Чур меня

Возмущение у преподавателей вызвала не только прокуратура, но и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимиру Мау, поспешивший пойти прокуратуре навстречу.

Илья Гурьянов

То, что крупнейший университет безропотно соглашается на выполнение полицейско-надзорных функций, многое говорит о состоянии высшего образования в нашей стране

Татьяна Ворожейкина

Приказ Мау, взявшего под козырек, еще хуже, чем запрос прокуратуры. Особенно хорош пункт 4:



"Руководителям структурных подразделений Академии, институтов (факультетов) Академии и структурных подразделений, действующих на правах факультетов, руководителям обособленных структурных подразделений (филиалов) обеспечить незамедлительное представление данных, запрашиваемых в ходе подготовки информации и документов в рамках проверки, проводимой Никулинской межрайонной прокуратурой ЗАО г. Москвы".



И что, все руководители структурных подразделений, замечательные либералы и демократы, незамедлительно начнут стучать на своих студентов и преподавателей, участвовавших в подготовке наблюдателей на выборах или, не приведи бог, в несанкционированных протестных действиях, как я, например? Какое все-таки счастье, что я уже год как ушла из шанинской школы (структурного подразделения РАНХИГС, между прочим)! Иначе пришлось бы мне опять слушать, что я создаю проблемы для школы.

Елена Пономарева

Милый Мау, что верно служит Путину. Не за бесплатно. "Второе место в рейтинге третий год подряд занимает ректор РАНХиГС Владимир Мау . В 2018 году доход Мау вырос до 107,6 млн руб. — более чем в 1,5 раза." Подробнее на РБК. Сын ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимира Мау, бывший вице-президент банка "Российский капитал" Антон Мау возглавил дочернюю структуру "Ростелекома" "Телеком 8".

Алёна Чепель

У меня тот же вопрос, что и про вышку. А почему это так удивительно/неожиданно? Она ведь при президенте как никак. Когда я устраивалась на работу в ранхигс несколько лет назад, там уже висели патриотические календари с жмущим руку ВВП, а в бухгалтерии очень удивлялись, что можно получать в ранхигс "вражеские" гранты, на меня смотрели там с ужасом и тоже почти с возмущением) так что возмутительно, скорее всего, большинству сотрудников ранхигс, что в их президентской академии незаметно завелась "пятая колонна")

Елена Кутовая

Внутренне мне, конечно, не хочется верить в то, что вот эта новая реальность, в то, что нам выкручивают жилы, держа в голове какую-то извращенную картину "великого государства", а мы радуемся все неистовей и неистовей... Ведь даже в моем окружении есть думающие люди, которые на каждый подобный шедевр системы одобрительно кивают и говорят, что по-другому, не достичь величия... И мы с ними спорим... до одури, пока нутро не начинает сжиматься от безнадеги. Великое государство, которое боится любых проявлений здравого смысла, потому что управлять может только глупостью и дремучестью, которая просто никогда не анализирует и не имеет аргументов, а еще не умеет за себя стоять.

Пока те, кто помоложе, возмущаются, ветераны российской политики и журналистики анализируют документ задают вопросы о его создателях.

Георгий Сатаров

ЛЮДИ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Этот текст связан с утечкой конкретного запроса одной из московских межрайонных прокуратур, в связи с проводимой ей проверкой по поручению Московской прокуратуры. Запрос адресован ректору РАНХиГС при Президенте России В.А. Мау. Моя оперативная оценка этого документа предназначена не только преподавателям и студентам ВУЗов, но также родителям нынешних и будущих студентов, коль скоро они получают или намерены получать образование в России.

За свою жизнь я видел всякое. Но этот документ меня потряс и уровнем махрового мракобесия, и масштабом нарушения законов России. Коротко по пунктам (далеко не всем). Подробнее я поговорю об этом в субботнем клипе на Ютубе.

1. Документ сей – яркое свидетельство бардака, царящего в российской власти. Документ межрайонной прокуратуры направлен в РАНХиГС (неразборчиво в документе) 4 октября сего года и предписывает представить ответ 18 октября (спустя две недели). Приказ ректора выпущен 14 октября (ну вы же знаете как работает наша почта). Значит чинам РАНХиГС на исполнение 7-страничного предписания оставлено три дня. Выполнить требования запроса (см. ниже) за такой срок нереально (скоро узнаем, что у них получилось из новых утечек).

2. Такие запросы направляются всяким руководителям в рамках надзорных полномочий прокуратуры. Они исчерпывающе описаны пунктом 1 статьи 1 Закона о прокуратуре. В нем перечисляются все объекты надзора за исполнением Конституции и законов РФ – от федеральных органов власти до органов управления и руководителей «коммерческих и некоммерческих организаций». Т.е. прокуроры должны надзирать за соблюдением законов этими органами и руководителями. Между тем весь документ нацеливает органы управления и руководителей на выявление своими силами нарушений законов преподавателями и студентами ВУЗов. И это уже злостное нарушение законов.

3. Статья 22 п. 1 Закона о прокуратуре недвусмысленно устанавливает, что в праве требовать прокуратура от органов управления и руководителей: «Прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе … требовать от руководителей и других должностных лиц указанных органов представления необходимых документов и материалов или их копий, статистических и иных сведений…». Т.е. речь идет, и это подтверждается практикой проверок, о тех документах и материалах, которыми на данный момент располагают запрошенные органы и руководители. Между тем, немало пунктов требует от «органов и руководителей» усилий по сбору дополнительных сведений, эквивалентных доследственной проверке, следствию и оценке законности выявленной активности сотрудников, преподавателей и студентов. Это требование вступает в вопиющее противоречие с Конституцией и законами России.

4. И это еще не все. В последних строках этого дивного документа говорится: «Информация ожидается с приложением заверенных копий документов, подтверждающих соответствующие выводы». Видимо, юристы из межрайонной прокуратуры запамятовали, что выводы любого следствия может подтвердить (и, вы не поверите – опровергнуть!) только суд. Тем самым межрайонный прокурор походя посягнул на полномочия судебной власти, передав их руководству ВУЗа. Но это, очевидно, вполне в тренде.

Сергей Пархоменко

Ужасно хотелось бы поговорить с советником ректора РАНХиГС Р.А.Алентьевым, директором по развитию международного образования и сотрудничества Л.Д,Тарадиной и советником ректора В.М.Зориным. Может быть кто-то даже здесь знает этих людей?

Поговорить с ними хочется о том, как они намереваются исполнять приказ ректора В.А.Мау о "предоставлении информации и документов" по пресловутому п.7 раздела 2 теперь уже легендарного запроса Прокуратуры.

Впрочем, судя по тому, что В.М.Зорин при ближайшем рассмотрении оказывается генерал-полковником госбезопасности, а Р.А.Алентьев – полковником ее же (см. относительно недавнюю публикацию о поздравлении их ректором в связи со столетием ЧеКа), примерно понятно, как они будут действовать. Вот, двое из троих даже присутствуют на сайте РАНХиГС. Третий, видимо, совсем глубоко законспирированный.

Это тот самый пункт того самого запроса, где прокуратура требует сообщить о случаях

"... участия в реализации проектов (программ) иностранных и международных неправительственных организаций, которые представляют (могут представлять) угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности или безопасности государства...", и о том, имеют ли при этом место мероприятия, направленные, в частности:

– на вмешательство в электоральные процессы (подготовка наблюдателей на выборах, использование преподавателей, учащихся студентов для предвыборной агитации, осуществления наблюдения на выборах, обеспечения мониторинга и сбора данных о нарушениях законодательства в ходе выборов и др.);

– на дискредитацию руководства страны и проводимой им внутренней и внешней политики (в частности, подготовка и публикация по заказам иностранных и международных неправительственных организаций различных научных исследований, статей, обзоров, содержащих тенденциозные оценки социально-экономического развития России и общественно-политической обстановки ней, подрывающих авторитет руководства страны и доверие населения к власти, и др.);

– на идеологическую обработку россиян, в первую очередь молодежи, и создание в данной среде проамериканских групп влияния, которые могут быть задействованы иностранными международными неправительственными организациями для достижения своих деструктивных целей (через продвижение американских и европейских демократических и либеральных ценностей, популяризацию американского образа жизни, критику социально-экономической ситуации и образовательной системы нашей страны, организацию языковых курсов и др.)...

Ну и там еще полдюжины совершенно сногсшибательных подпунктов такого же рода.

Но особенно, конечно хотелось бы выяснить имя человека, создавшего сам этот грандиозный текст запроса. Потому что меня снедают сомнения, что человек с такими потрясающими способностями к составлению подобных документов работает всего-навсего в Никулинской межрайонной прокуратуре.

Ну и наконец, мучает нетерпение узнать, какие еще районные и межрайонные прокуратуры направят эти же самые требования в высшие учебные заведения на подведомственных им территориях...

Олег Лекманов

Среди множества грустных новостей последнего времени – вот эта для меня – эгоистически – одна из самых печальных. Потому что она – выразительное свидетельство того, что и в сфере высшей школы у нас празднует победу наглый маразматический фашизм, с которым вузовское начальство, уверен, не радующееся таким вот новостям – ничего не может поделать.