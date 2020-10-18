Азербайджан взял под контроль мост на границе с Ираном

Азербайджанские военные в ходе наступления в зоне карабахского конфликта в воскресенье взяли под контроль Худаферинский мост через реку Аракс на границе с Ираном. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сообщение подтвердило и министерство обороны Армении, отметив, что Азербайджан продолжает наступление на южном участке фронта вопреки перемирию, о котором было объявлено накануне.

Мост с 1993 года находился под контролем армянских сил. Он расположен в Джебраильском районе Азербайджана - то есть не непосредственно на территории Нагорного Карабаха. Ранее в Баку объявили о взятии районных центров Джебраил и Физули, которые также были под армянским контролем с начала 1990-х годов.

Взятие моста, сооружённого в XII веке, означает, что за время последнего наступления, начавшегося в конце сентября, азербайджанские войска у границы с Ираном продвинулись от линии соприкосновения примерно на 25-30 километров.

Накануне МИД Азербайджана и Армении заявили о том, что с 0 часов 18 октября в зоне конфликта начнётся гуманитарное перемирие. Однако утром в воскресенье обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.​

Президент Турции, которая поддерживает в конфликте Азербайджан, Реджеп Эрдоган в воскресенье обвинил Францию, США и Россию - страны, которые играют роль посредников в конфликте - в поставке оружия в Армению. Эрдоган добивается, чтобы Турция тоже участвовала в переговорах о мирном урегулировании; при этом он считает, что Азербайджан вправе взять Нагорный Карабах под контроль силой - в то время как Москва, Париж и Вашингтон заявляют, что военного решения конфликт не имеет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье вновь отверг возможность участия Турции в переговорах, обвинив Эрдогана в военной поддержке Азербайджана и в подстрекательстве Баку к войне.