Из СИЗО отпустили ещё троих участников встречи с Лукашенко

В Беларуси из СИЗО под домашний арест перевели ещё двоих политзаключённых - участников недавней встречи с Александром Лукашенко.

Это член президиума оппозиционного Координационного совета Лилия Власова и адвокат Илья Салей. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на адвокатов и ранее освобождённого политолога Юрия Воскресенского.

Ранее в понедельник сообщалось, что из СИЗО отпустили ещё одного участника встречи, политтехнолога Виталия Шклярова.

Таким образом, из 12 представителей белорусской оппозиции, с которыми Лукашенко 10 октября встречался в СИЗО КГБ, мера пресечения изменена пятерым. Семеро, в том числе Сергей Тихановский и Виктор Бабарико, остаются за решёткой, как и Мария Колесникова, которая от участия во встрече отказалась.

Освобождение политзаключённых - одно из требований белорусской оппозиции, наряду с проведением новых выборов президента. На выполнение требований бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская дала Лукашенко срок до 25 октября, заявив, что в случае отказа начнётся всеобщая забастовка.

О чём говорил Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО, официально не сообщалось. Со слов адвокатов арестованных, речь шла о возможном участии оппозции в подготовке новой конституции - при этом подразумевалось, что уличные акции протеста, которые продолжаются в стране с дня президентских выборов 9 августа, будут прекращены.