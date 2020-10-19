В Кузбассе главный редактор интернет-издания объявила голодовку

В Кузбассе главный редактор интернет-издания "Новости Киселёвска" Наталья Зубкова объявила голодовку из-за действий судебных приставов в отношении неё. Журналист намерена продолжать голодовку до тех пор, пока не попадёт на приём к главному судебному приставу региона. Об этом она рассказала корреспонденту сайта "Сибирь.Реалии". Журналистка утверждает, что она ранее полностью выплатила судебную задолженность и связывает преследование со стороны ведомства с его бывшим сотрудником Антоном Реутовым.

Задолженность Зубковой была связана с тем, что она проиграла в суде иск о защите чести и достоинства Реутову и вынуждена была выплатить компенсацию и опубликовать опровержение. По словам журналистки, в отношении Реутова возбуждены два уголовных дела, по которым Зубкова проходит как свидетель.

Голодовка объявлена с 19 октября. Зубкова опубликовала сообщение о ней в своём издании и разместила видео, которое сняла во время прихода приставов – в качестве примера их поведения.

"Создается впечатление, что киселёвские приставы возомнили себя "богами", которые могут делать все, что им заблагорассудится с гражданами России. Могут прийти к жителям Кузбасса и с порога заявить, что пришли "грабить", и могут забирать столько, сколько "им нужно". С этим нужно что-то делать, так как мы (особенно те, кто отдал то, что был должен сполна), является не "скотом мычащим", коим нас видят некоторые представители исполнительной власти, а живые люди и граждане своей страны!", – утверждает журналистка.

Зубкова рассказала, что от приставов никаких сообщений сегодня не поступало. Ей позвонили полицейские и попытались отговорить от голодовки из-за её состояния здоровья. Они предлагали обратиться в прокуратуру и Следственный комитет с заявлениями.

Наталья Зубкова – основательница и главный редактор интернет-издания "Новости Киселёвска", одна из героинь фильма "Пыль" – о городе, который живёт на угольных разрезах. В её издании освещаются протесты местных жителей против угольщиков.