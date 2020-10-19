В Минске одновременно прошли два марша пенсионеров

В столице Беларуси Минске в понедельник практически одновременно прошли две акции, большую часть участников которых составили пенсионеры. Сторонники и противники Александра Лукашенко собрались в центре города в прямой видимости друг от друга.

Обе колонны – одна под красно-зелёными, другая под бело-красно-белыми флагами – прошли по проспекту Независимости.

В митинге сторонников Лукашенко участвовали, по оценкам, более тысячи человек, в том числе немало людей в форме – ветераны армии и силовых структур. На так называемый "Марш мудрости" противников Лукашенко собрались несколько тысяч человек.

Это второй оппозиционный марш пенсионеров, в прошлый понедельник акцию разогнал ОМОН. В этот раз о задержаниях пока не сообщается.

Акции протеста в Минске проходят с 9 августа практически каждый день. По воскресеньям проходят большие общие марши, а в различные дни недели – марши женщин, студентов, пенсионеров, медиков и так далее.