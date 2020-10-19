Осуждённого по "московскому делу" отказались выпустить по УДО 

В Калужской области суд отказался освободить условно-досрочно Ивана Подкопаева, осуждённого по "московскому делу". Адвокат Александр Борков сообщил, что одной из причин отказа стало то, что Подкопаев, когда его этапировали в калужскую исправительную колонию № 5, не сразу вышел на работу.
При этом защитник утверждает, что в этом момент в колонии просто не было работы, и осуждённый не по своей вине "сидел и ждал, пока появится постоянное место". Борков отметил, что администрация исправительного учреждения предоставила в суд положительную характеристику на Подкопаева, однако это не повлияло на итоговое решение.
- Так называемое "московское дело" было заведено Следственным комитетом России после массовых акций оппозиции, которые прошли в центре столицы 27 июля и 3 августа прошлого года. Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках, но затем было переквалифицировано. Большинство обвиняемых судили по статье уголовного кодекса о применении насилия в отношении представителей власти. Правозащитники настаивают, что никакого насилия на акциях не было и считают "московское дело" полностью сфабрикованным. "Мемориал" признал всех обвиняемых по нему - свыше двадцати человек - политическими заключёнными.
- Иван Подкопаев, по версии следствия, "скрыв лицо балаклавой, распылил в сторону сотрудников правоохранительных органов газовый баллончик", в результате чего двое нацгвардейцев получили "химические ожоги глаз". Сперва Подкопаев признал вину, но затем, сменив адвоката, отказался от признательных показаний. В сентябре 2019 года его приговорили к трём годам колонии. Позже наказание снизили до двух лет.
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