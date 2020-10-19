Осуждённого по "московскому делу" отказались выпустить по УДО 

В Калужской области суд отказался освободить условно-досрочно Ивана Подкопаева, осуждённого по "московскому делу". Адвокат Александр Борков сообщил, что одной из причин отказа стало то, что Подкопаев, когда его этапировали в калужскую исправительную колонию № 5, не сразу вышел на работу.

При этом защитник утверждает, что в этом момент в колонии просто не было работы, и осуждённый не по своей вине "сидел и ждал, пока появится постоянное место". Борков отметил, что администрация исправительного учреждения предоставила в суд положительную характеристику на Подкопаева, однако это не повлияло на итоговое решение.