Минюст США обвинил 6 сотрудников спецслужб России в кибератаках

Министерство юстиции США в понедельник объявило о выдвинутых им обвинениях против шестерых российских офицеров военной разведки - в связи с крупными кибератаками, среди которых зимние Олимпийские игры и выборы во Франции, а также кибератаки в 2017 году, направленные на дестабилизацию Украины.

Прокуроры заявили, что подозреваемые - сотрудники того же подразделения российских спецслужб, которое проводило крупную операцию по вмешательству Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, похитив электронную переписку деятелей Демократической партии. В 2017 году это же люди совершили кибернападения на организатогров президентских выборов во Франции в 2017 году. На счету подозреваемых - атака на британские следственные органы, изучающие обстоятельства отравления бывшего российского разведчика, а также на офисы организаторов зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 году. Среди целей нападений российских хакеров были также парламент Украины, министерство финансов Украины и украинская система электроснабжения.

Выдвинутые обвинения, как считает "Нью-Йорк Таймс" - это ещё одна попытка администрации Трампа наказать Россию за вмешательство в дела других стран, даже если президент Трамп и демонстрирует Москве своё смягчённое отношение. В обвинениях Минюста нет указаний о вмешательстве России в выборы 2020 года в США - несмотря на то, что американские спецслужбы уже пришли к выводу о наличии попыток Москвы повлиять на исход предстоящих в ноябре выборов президента США.