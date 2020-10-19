Пашинян и Алиев "готовы к переговорам", но настаивают на своих позициях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности провести переговоры в Москве о мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Условием такого урегулирования Армения ставит решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха. Пашинян выразил это позицию в интервью агентству ТАСС. В Ереване настаивают на признании за народом Нагорного Карабаха права на самоопределение.

Ильхам Алиев также сообщил агентству ТАСС о своей готовности к переговорам об урегулировании конфликта. "Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении мы также хотим территорий, которые по праву принадлежат нам", — заявил президент Азербайджана.

Как пишет "Новая газета", армия обороны непризнанной НКР сообщила о 729 погибших армянских военнослужащих. Азербайджан свои потери не раскрывает: Алиев ранее говорил, что информация о потерях будет обнародована после окончания активной фазы боевых действий.