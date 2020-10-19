Nokia Bell Labs получила от NASA заказ на обустройство системы связи на Луне

Финско-американская компания Nokia Bell Labs подрядилась создать сети 4G-интернета на Луне. Заказчик - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщили американские медиа 19 октября.

Инженеры NASA считают, что скоростной интернет на Луне позволит значительно улучшить радиосвязь. Создание сети 4G связано с долгосрочными планами США построить в ближайшие годы на Луне полноценную научно-исследовательскую базу.

Разработчик систем мобильной связи Nokia Bell Labs объявила, что её система будет установлена на Луне в конце 2022 года. Система обеспечит астронавтов надёжной связью, позволит дистанционно управлять лунным транспортом, обеспечивать навигацию в реальном времени и стриминг высокого разрешения.

На разработку лунной связи NASA выделяет 14 миллионов долларов, сообщил телеканал Euronews.

МИР НОВОСТЕЙ РАДИО СВОБОДА - в объективе Беларусь: