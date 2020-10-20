СМИ: Американские дипломаты в Китае и России могли быть объектами атак

Несколько американских дипломатов и сотрудников разведки, работавших в американских дипломатических представительствах в Китае и России, испытали симптомы, схожие с теми, что испытывали американские дипломаты в Гаване: сильные головные боли, головокружение, ухудшение зрения и потеря памяти.

Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в разведслужбах. В 2018 больше десятка американских дипломатов в Китае начали жаловаться на странные симптомы, развивавшихся в течение нескольких месяцев. Впоследствии они были направлены на обследование в медицинский центр университета Пенсильвании, где специалистами был сделан вывод о том, что они "получили мозговую травму в результате внешнего воздействия". По крайней мере один человек, сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос, работавший в Москве, уверен, что он стал объектом таинственной атаки. Находясь в своем номере в московской гостинице в декабре 2017 года он внезапно испытал сильнейшее головокружение, перешедшее впоследствии в мигрень и был вынужден уйти из разведки в 48-летнем возрасте.

Как пишет газета, в отличие от инцидентов в Гаване, где в 2016-2017 годах пострадало больше сорока американских дипломатов, официальный Вашингтон не придал этим эпизодам большой огласки и не заявил о том, что американцы стали объектами атак, хотя многие эксперты считают, что это были атаки, скорее всего, с использованием микроволнового излучения. Наиболее вероятным организатором атак называют Россию, особенно учитывая, что она работала над оружием, вызывающим мозговые травмы, пишет газета. Глава ЦРУ Джина Хаспел пока не убеждена в том, что это были атаки с применением неизвестного оружия, а руководство Госдепартамента сообщило газете, что оно не пришло к единому мнению о причинах этих инцидентов.