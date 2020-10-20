Верховный суд Киргизии оправдал и.о. президента по делу о захвате власти

Верховный суд Киргизии оправдал исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова по делу о попытке насильственного захвата власти в стране в 2012 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Коллегия приняла это решение в связи с "отсутствием состава преступления".

Вместе с ним оправдали председателя Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева и депутата Таланта Мамытова.



Дело против Жапарова, Ташиева и Мамытова возбудили в 2012 году. Тогда участники организованного им и митинга в Бишкеке попытались прорваться в здание правительства, но охрана пресекла попытку штурма. В августе 2013-го Верховный суд признал Жапарова, Ташиева и Мамытова виновными и назначил им год и месяц тюремного заключения. Всех троих выпустили в зале суда в связи с истекшим сроком наказания, их лишили депутатских мандатов.

Сейчас суд повторно рассматривает ещё одно дело в отношении Жапарова — о захвате заложника. По версии следствия, в 2013 году во время митинга в Караколе Жапаров вместе со своими сторонниками взял в заложники полпреда в Иссык-Кульской области. По этому делу в 2017 году политик получил 11,5 лет колонии. После начала протестных акций в Киргизии в начале октября он был освобожден демонстрантами. Вскоре он был назначен премьер-министром, а после отставки президента Сооронбая Жээнбекова стал временно исполнять его обязанности.