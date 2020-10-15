Премьер Киргизии заявил о переходе к нему обязанностей президента

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил о переходе к нему обязанностей президента страны. По словам Жапарова, такая ситуация сложилась после отставки главы парламента Каната Исаева. Он должен был принять обязанности главы государства после ухода с поста президента Сооронбая Жээнбекова, но не стал этого делать.

Президент Киргизии заявил об уходе в отставку 15 октября – на фоне массовых протестов в стране после парламентских выборов. Они прошли 4 октября. Оппозиция назвала результаты выборов сфальсифицированными в пользу пропрезидентских сил. Итоги выборов были признаны ЦИК недействительными, дата новых выборов пока не назначена.

Жапаров стал новым главой киргизского правительства 14 октября. Ещё несколько дней назад он находился в тюрьме, где отбывал наказание по обвинению в захвате заложников. Его сторонники называли его дело политически мотивированным. В ходе массовых протестов, которые начались после парламентских выборов, Жапаров был освобождён.

Более тысячи человек пострадали в ходе беспорядков. Здания парламента и резиденции президента на какое-то время были заняты протестующими. В киргизской столице объявили чрезвычайное положение, в город ввели войска и армейскую технику.