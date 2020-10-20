Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вновь призвала сотрудников правоохранительных органов перейти на сторону народа до 25 октября. Это срок выполнения требований так называемого Народного ультиматума Александру Лукашенко.

"Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого, – заявила Тихановская. – Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами. В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал белорусам. До народного ультиматума осталось 5 дней", – говорится в обращении Тихановской. Она также пообещала, что "ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления" и что "поголовной люстрации" сотрудников силовых структур не будет.

Ранее в Народном ультиматуме Тихановская потребовала от Лукашенко уйти в отставку с поста президента Беларуси, прекратить насилие против участников акций протеста и освободить всех политзаключённых. Если эти требования не будут выполнены, то, как пишет Тихановская, 26 октября "начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".