Умерла актриса Ирина Скобцева. Ей было 93 года

На 94-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, вдова советского кинорежиссера и актера Сергея Бондарчука. Об этом говорится в сообщении кинокомпании Art Pictures Studio.

Ирина Скобцева родилась в 1927 году в Туле. Она окончила исторический факультет МГУ по специальности искусствоведение, играла в студенческом театре. Затем поступила в Школу-студию МХАТ. В 1955 году дебютировала в кино, сыграв Дездемону в фильме Сергея Юткевича "Отелло".

Среди фильмов, в которых снималась актриса, — "Я шагаю по Москве", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Мэри Поппинс, до свидания!". В 1974 ей было присвоено звание народной артистки РСФСР. Всего Скобцева снялась в 80 картинах. Её последняя работа в кино — фильм 2016 года "Опасные каникулы".

В 2018 году Ирина Скобцева была удостоена почетного приза кинофестиваля Кинотавр "за трепетность таланта и чарующую женственность".

С режиссёром Сергеем Бондарчуком Скобцева познакомилась, когда еще училась в Школе-студии МХАТ. В 1959 году они поженились, у них двое детей - Елена Бондарчук и Федор Бондарчук.