Прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинение в контрабанде краденой электроники 10 подозреваемым, предположительно гражданам России. Следствие считает, что они вывозили из США ворованные устройства Apple, используя для этого сотрудников "Аэрофлота". У 113 работников авиакомпании отозваны американские визы.

Восемь подозреваемых арестованы, двое объявлены в розыск. Утверждается, что они организовали схему вывоза из США в Россию краденой электроники примерно на 50 миллионов долларов. В основном речь идёт о планшетных компьютерах, телефонах и часах Apple. Их перевозили в багаже бывших и действующих сотрудников российского перевозчика. В результате расследования Госдепартамент США отозвал приблизительно 113 виз у сотрудников "Аэрофлота".

В "Аэрофлоте" ситуацию не комментировали. Генеральное консульство России в Нью-Йорке сообщило ТАСС, что проверяет информацию об уголовном деле. По словам общавшегося с агентством российского дипломата, накануне рейс "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву был задержан на час, агенты ФБР проверяли багаж пассажиров.