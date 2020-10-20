Жительница Северной Осетии Юлия Мельниченко записала обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на расследование дела об избиении ее брата полицейским.

Надзорные органы отказываются расследовать это дело и пытаются оказать давление на ее семью, утверждает Мельниченко.

В марте 2019 года между сотрудником моздокского РОВД Мухаммедом Улиговым, который находился не при исполнении служебных обязанностей, и Ростиславом Мельниченко произошел конфликт. 23-летнему полицейскому не понравилось, что ему не уступил дорогу пешеход. Во время драки Мельниченко получил перелом челюсти, заявляли его родственники.

В течение года его сестра Юлия Мельниченко проводила пикеты у различных силовых ведомств, добиваясь возбуждения уголовного дела. Североосетинские полицейские не усматривали со стороны своего коллеги тяжкого преступления, но пообещали уволить Улигова по отрицательным мотивам, если его вину докажут следственные органы.

Управление СКР возбудило уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. При этом, по словам Мельниченко, расследование не только не ведется, но и сами полицейские угрожают избитому и его сестре, требуя забрать заявление и изменить показания.