США расширят санкции против "Северного потока — 2"

США расширят санкций против проекта строительство российского газопровода "Северный поток-2". Теперь они затронут компании, которые предоставляют услуги или финансирование для установки оборудования на судах, участвующих в проекте. Это может остановить работы по укладке труб газопровода.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Предполагалось, что укладка труб будет завершена в 2019 годe. Однако работы были приостановлены после того, как Конгресс США принял пакет санкций против участников работ.

США выступают против проекта, утверждая, что он делает Европу чрезмерно зависимой от российского газа и позволит усилить политическое давление на Украину, через которую газ транспортируется в Европу сейчас. Такую же позицию разделяют Киев и несколько стран ЕС. Россия, Германия, Австрия и ряд других стран, компании которых участвуют в строительстве, настаивают, что речь идёт исключительно о бизнес-проекте.