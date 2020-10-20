Черная хакерская рука Москвы

Тяжелые обвинения против шестерых сотрудников ГРУ РФ, которые, по данным американских правоохранительных органов, служат в подразделении 74455. Минюст США заявляет о попытках российских спецслужб влиять на ход выборов в США и Франции, вредить экономике Украины, подрывать имидж ряда грузинских компаний, вмешиваться в ход проведения Олимпийских игр в Пхенчане, мешать расследованию отравления Скрипалей. О весомости этих обвинения - один из авторов книги "Битва за рунет" Андрей Солдатов (на связи из Вены), журналист Питер Залмаев (на связи из Вашингтона), аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников. Ведет программу Елена Рыковцева. Звоните нам начиная с 19.05. Это реально, что хакерская деятельность российских спецслужб может носить такие глобальные масштабы?