Ещё одна пациентка Уктусского пансионата заявила о принудительной стерилизации

Ещё одна пациентка Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов рассказала о том, что в учреждении её принудительно стерилизовали, а также принудительно сделали ей аборт. Видеообращение Анны Бахтеевой и её мужа Владимира опубликовало издание Baza.

С их слов, в 2016 году Бахтеева, находясь в пансионате, забеременела от Владимира, который тогда ещё не был её супругом. Мужчина тут же подал заявление в ЗАГС, чтобы официально стать отцом ребёнка и забрать Анну из учреждения, но расписаться пара не успела: сотрудники пансионата перевезли женщину в двадцатую городскую больницу, где ей сделали сразу две операции – по стерилизации и аборт.

Муж Бахтеевой утверждает, что бумаги о согласии на хирургическое вмешательство Анну заставили подписать угрозами и шантажом: врачи заявили пациентке, что в случае отказа её отправят в психоневрологический диспансер. "Мне было некуда деваться", – подтверждает Бахтеева.

Ранее Baza опубликовала видеообращение пациентки Уктусского пансионата Людмилы Гусевой, в котором та рассказала, что её стерилизовали под угрозой отправить в психоневрологический диспансер. Со слов Гусевой, врач учреждения заявила ей, что если она не сделает операцию, то в диспансере её посадят на уколы, от которых "очень плохо".

По данным издания, операцию по стерилизации пришлось сделать более десяти женщинам пансионата в Свердловской области, одна из них скончалась. "Руководство заставляло женщин пройти эту процедуру, потому что в пансионате нельзя держать детей", – утверждает Baza. Пациентка Людмила Гусева подтвердила, что хотела завести семью и родить ребёнка.

Власти Свердловской области отрицают факт принудительной стерилизации женщин. Директор Уктусского пансионата Ирина Верхоланцева заявила, что с 2006 по 2016 год пятнадцать пациенток, четыре из которых были недееспособны, "прошли стерилизацию добровольно".