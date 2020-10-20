Власти Беларуси объявили канал Nexta "экстремистским"

Решением суда Центрального района Минска от 20 октября информационный канал интернет-мессенджера Telegram – NEXTA-Live (t.me/nexta_live) и логотип (цифровой водяной знак) NEXTA признаны экстремистскими материалами, сообщило белорусское информационное агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Беларуси.

Кампания многотысячных протестных акций в Беларуси против итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа, получила широкое освещение в интернете благодаря этому телеграм-каналу.

В переводе с белорусского "нехта" означает "кто-то". Этим "кем-то" стал 22-летний блогер Степан Путило, которого разыскивают в Беларуси и России. Власти обвиняют его в организации массовых беспорядков. Закончив учебу в польском городе Катовице, Степан переехал в Варшаву. Он не был на родине с 2018 года, когда на него пытались завести дело об "оскорблении президента" в связи с роликами на YouTube.

Аудитория "Нехты" исчисляется многими сотнями тысяч, по некоторым вполне достоверным источникам, – двумя-тремя миллионами. По словам Степана Путило, только одна треть аудитории находится за пределами Беларуси, остальные пользователи – внутри страны.

Очевидно, что столь высокая популярность независимого от Лукашенко средства распространения информации и стала причиной решения властей Беларуси:

"Министерству информации необходимо включить информационный канал интернет-мессенджера Telegram – NEXTA-Live (t.me/nexta_live) и логотип NEXTA в республиканский список экстремистских материалов, принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте".

Решение суда подлежит немедленному исполнению, сообщает агентство БЕЛТА.

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