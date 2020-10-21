Шаббат за решеткой. УДО для осужденного по "московскому делу"

Мценский районный суд Орловской области 20 октября удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осуждённого по так называемому "московскому делу" Данила Беглеца. Об этом радио Свобода сообщил его адвокат Леонид Соловьев. По словам защитника, если прокуратура не обжалует решение суда, то Беглец выйдет на свободу через десять дней.

Ранее ведомство и администрация колонии, в которой отбывает наказание осуждённый, выступали против досрочного освобождения. В характеристике Беглеца из места лишения свободы говорится, что у него "нестабильное поведение". В мае суд отказался изменить наказание Беглецу с лишения свободы на штраф.

В сентябре 2019 года Данил Беглец был приговорен к двум годам лишения свободы по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, на акции оппозиции в Москве 27 июля Беглец потянул за руку полицейского, причинив тому "острую боль". Он стал одним из первых осуждённых по "московскому делу", по которому виновными были признаны более 20 человек. Несколько из них приговорены к лишению свободы.

Ранее правозащитники сообщали, что Данил Беглец объявил голодовку в колонии из-за принуждения работать в шаббат. Он рассказал адвокатам, что по новому трудовому расписанию в колонии всех осужденных обязали работать в субботу. Беглец, исповедующий иудаизм, выступил против. По его словам, вместе с ним от работ по субботам отказались еще шесть человек, однако руководство колонии отказалось перенести их на другой день. Беглеца вместе с сокамерниками лишили бытовых удобств, а также пригрозили выговором и дисциплинарным наказанием.

По словам адвоката Леонида Соловьева, в настоящее время Данил Беглец прекратил голодовку, так как администрация колонии пообещала урегулировать религиозный конфликт и пойти на уступки. Защитник надеется, что после решения Мценского суда его подзащитный выйдет на свободу – если прокуратура не обжалует это решение:

Колония и прокуратура были против того, чтобы он вышел раньше срока

– Суд согласился с нашими доводами, что Данил Беглец может выйти по условно-досрочному освобождению. Колония и прокуратура были против того, чтобы он вышел раньше срока. Они ссылались на то, что он стоит на профилактическом учете и у него нестабильное поведение. Но я полагаю, что нестабильное поведение – это оценочный довод. Ничего подобного тюремный психолог в нем не усмотрел. Более того, Данил очень серьезно и положительно относится к учебе и выполняет рабочую норму. Поэтому суд учел наши доводы и принял решение освободить его по УДО. Через дней дней, если прокуратура не обжалует это решение, Данил выйдет из колонии физически.

–​ Какова ситуация с его голодовкой? И как это связано с конфликтом с администрацией колонии, которая заставляла его работать по субботам?

Посмотрим, как сотрудники колонии будут себя вести

– Он временно прекратил голодовку: они ему пообещали, что работы по субботам больше не будет, и конфликт вроде как улажен. Ждем субботы, посмотрим, как сотрудники колонии будут себя вести. Но при этом мы все равно обратились к главному раввину России Берлу Лазару с просьбой обратить внимание на эту ситуацию, потому что я уверен, что Данил не единственный, кто подвергается такому давлению. Во многих российских колониях есть иудеи, их права нарушаются, и мы попросили обратить внимание на этот факт, – говорит адвокат Леонид Соловьев.

Религиовед и правозащитник Юрий Табак рассказал, почему соблюдение шаббата является принципиальным вопросом для иудеев, и напомнил, что давление на религиозных людей в заключении осуществлялось при многих тоталитарных режимах:

Есть символические предписания, которые характеризуют иудея и его идентичность

– Иудаизм – это религия действия. Главное в ней – действие, а не созерцательные вещи. Существуют определенные законы, которые очень подробно описаны. Их сотни, и человек с утра до вечера должен следовать этим многочисленным предписаниям. Они включают все, до мельчайших подробностей: еда, отдых, чтение, вплоть до того, как сходить в туалет, соблюдая определенные правила. Среди всех этих правил есть абсолютно незыблемые, которые уже в течение многих веков прописаны в главном письменном источнике иудаизма – в Торе. Там очень много важных правил, есть более мелкие и более серьезные, и все они чрезвычайно важны, раввины это всегда подчеркивают.

Но есть такие предписания, которые уже стали символическими, которые как бы характеризуют иудея и его идентичность по соблюдению этих норм. Так вот одна из этих норм – это соблюдение субботы, то есть шаббат. Так же, как и кашрут, когда надо есть только разрешенную еду: нельзя есть свинину, и много чего нельзя есть, но именно запрет на свинину стал историческим запретом. И многие евреи, когда над ними издевались нацисты, заставляя есть свинину, предпочитали покончить с собой, чем пойти на это. Хотя даже сама религия это разрешает – это можно сделать ради спасения жизни. Но иудеи славят бога тем, что не делают этих запретных вещей. Соблюдение субботы – очень важный в этом смысле момент, потому что для евреев всех веков, всех поколений соблюдение субботы и запрет на определенные работы – вещь чрезвычайно важная.

–​ Как вы относитесь к ситуации, которая сложилась в колонии с Данилом Беглецом и другими иудеями?

Возможно, они пользуются этим фактором в виде издевательства: вы соблюдаете шаббат, а мы вас заставим работать по субботам

– Тут трудно сказать, что конкретно происходит. Возможно, есть общие правила, которые требуют от заключенных отказа от своих религиозных убеждений и практики. Эта проблема существует во всем мире. Например, когда проходят какие-то соревнования или фестивали, есть случаи, когда известные спортсмены-евреи отказываются бежать, например, в субботу. И тут уже все происходит на усмотрение организаторов соревнований. Некоторые учитывают этот религиозный момент и переносят забеги, какие-то финалы и полуфиналы переносят на другой день. Но многие этого не делают, говоря: "Мы не можем подстраиваться под отдельных людей, перенося графики сотен спортсменов".

В колонии может быть другая ситуация. Конечно, начальство может пойти навстречу евреям, понимая ситуацию. Но возможно, они пользуются этим фактором в виде такого издевательства: вы соблюдаете шаббат, для вас это важно, а мы вас "опустим", выражаясь тюремным языком, и специально заставим вас работать по субботам. Мне трудно сказать, так это или нет, обвинять руководство колонии без конкретных данных нельзя, но в любом случае при желании они могли бы пойти на удовлетворение религиозных потребностей людей.​

–​ Есть какие-то исторические параллели с этой историей?

В нацистской Германии преследовали Свидетелей Иеговы: они не хотели воевать в нацистской армии

– Например, в нацистской Германии преследовали Свидетелей Иеговы, как преследует сейчас в России. Они были единственной религиозной группой, которая не хотела брать в руки оружие, не хотела воевать в нацистской армии. Их за это сажали в лагеря, расстреливали. У всех религиозных конфессий есть какие-то свои традиции, которые являются незыблемыми. Но дело в том, что в иудаизме их просто больше, и они гораздо жестче. Если в христианстве можно, в конце концов, чем-то пренебречь ради веры, ради духа, с чем-то согласиться, то тут это железно. Тут веришь или не веришь – это второе дело, а соблюдать традиции и законы очень важно. И администрация колонии, где сидит Беглец, может этим пользоваться в своих целях, - полагает религиовед и правозащитник Юрий Табак.



Руководитель проекта "Апология протеста" Алексей Глухов говорит, что давление на заключенных по религиозным мотивам довольно распространено в российских тюрьмах и колониях:

Религия - это отдельная тема. Наибольшему давлению подвергаются правоверные мусульмане

– Этот случай не является уникальным. Все заключенные, которые не подчиняются требованиям администрации работать от зари до зари, сталкиваются с теми или иными формами давления. Все, что связано с религией – это отдельная тема. По нашим наблюдениям, наибольшему давлению подвергаются правоверные мусульмане с их необходимостью совершать намаз. Многие из них осуждены по различным экстремистским и террористическим статьям. Часто они попадают в штрафные изоляторы, а там вообще запрещено проведение каких-либо религиозных обрядов. Мусульманам запрещают брать в изоляторы коврики для намаза, считая их объектом религиозного культа. Так что подобное давление есть.

Точно так же, как существует воздействие на осужденных через других осужденных – эта песня стара, как мир. В каждой колонии есть так называемые активисты, которые могут вести себя так, как сейчас поступают с Данилом Беглецом. Надо понимать, что в колонии есть отдельная культура с таким условным разделением на социальные группы: от верхней иерархии до низшей позиции осужденных в этой иерархии. Поэтому это достаточно частое явление. Поэтому часто активисты прибегают к насилию, которое покрывает администрация. Тюремная культура всегда была на службе администрации, как ни крути.

–​ Насколько правомерен отказ работать в субботу со стороны Данила Беглеца с юридической точки зрения?

В России свобода вероисповедания гарантирована конституцией

– В России свобода вероисповедания гарантирована конституцией. Никто не должен и не может подвергаться гонениям за исповедание той или иной религии. Тем более, Данил Беглец не говорил, что он вообще не будет работать, он просил поменять ему график. Он просто сказал: "Моя религия запрещает мне работать в шаббат, в субботу. Я готов подстроиться. Может быть, где-то с меньшим интервалом на отдых работать, но только не в субботу". Причем это изменение графика произошло внезапно, до этого все было нормально. В разных местах все развивается по-разному. Иногда человечность побеждает, и большинство колоний-поселений спокойно относится к тому, что у человека есть религиозные убеждения. Особенно если никто извне не пытается оказать давление на администрацию колонии-поселения или колонии общего режима.

Но иногда эти конфликты приводят к тому, что человек становится злостным нарушителем режима. Администрация колонии выходит в суд с просьбой изменить вид исправительного учреждения, и человека направляют в колонию общего режима, таких случаев достаточно много, – рассказал правозащитник, руководитель проекта "Апология протеста" Алексей Глухов.