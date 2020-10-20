Умер публицист и диссидент, бывший политзаключённый Владимир Осипов

В Москве 20 октября умер публицист, общественный деятель и диссидент Владимир Осипов. Ему было 82 года. На сообщение о его уходе, опубликованное "Русской народной линией", обратила внимание "Кольта".

Владимир Николаевич Осипов родился в 1938 году в городе Сланцы Ленинградской области, во второй половине 1950-х годов учился на историческом факультете МГУ, затем работал учителем истории в московской школе. В 1961 году был арестован за участие в организации поэтических чтений у памятника Маяковскому и осуждён за "антисоветскую агитацию и пропаганду". Шесть лет заключения он отбывал в Дубравлаге (Мордовия).

В 1971–1974 годах Владимир Осипов издавал православно-патриотический машинописный журнал "Вече", выпустил один номер журнала "Земля". В 1974 году был арестован и вскоре вновь осуждён к восьми годам мордовских лагерей.

В конце 1980-х годов Владимир Осипов возобновил издание журнала "Земля" и организовал группу "За духовное и биологическое освобождение народа", на основе которой создал и возглавил "Христианский патриотический союз", позже переименованный в союз "Христианское возрождение". Он автор многих статей, очерков и книг.