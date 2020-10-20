Мэр Екатеринбурга: "Пассажиров без масок нужно выталкивать из автобусов"

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил в интервью местному изданию E1.RU, что пассажиров без медицинских масок "можно и нужно" выталкивать из общественного транспорта. По его мнению, это поможет избежать введения других ограничений и остановить рост заболеваемости.

В Свердловской области за последние сутки было выявлено 258 заболевших коронавирусом. По количеству новых случаев заражения регион вышел на 10-е место.

Всего в России за последние сутки выявили 16 тысяч 319 случаев инфицирования COVID-19, из них почти пять тысяч - в Москве. Это новый антирекорд. Общее число заражений в стране приближается к полутора миллионам.

Умерли за сутки 269 россиян, а с начала пандемии - 24 тысячи 635.