Умер протоиерей Дмитрий Смирнов. Ему было 69 лет

В Москве на 70-м году жизни умер почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский. Причины смерти он не назвал.

Протоиерей Русской православной церкви Дмитрий Смирнов неоднократно вызывал общественный резонанс своими высказываниями на самые разные темы. В частности, он поддержал освящение ядерного оружия, назвав его "спасением российского народа, его культуры и храмов", призвал верующих отдавать в храмы всю заработную плату, а также посоветовал одиноким российским женщинам искать мужей в Африке.

В феврале этого года Смирнов сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с "бесплатными проститутками". "Неохота сказать: "Я – бесплатная проститутка", поэтому говорят: "У меня гражданский брак", – заявил Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO.

В мае Смирнова госпитализировали с коронавирусной инфекцией. За неделю до этого во время проповеди он назвал эпидемию COVID-19 "чрезвычайно полезным явлением". "Эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для церкви христианских качеств души", сказал священник.



В августе протоиерея сняли с должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и сделали ее почетным председателем.