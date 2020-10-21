В Вологодской области погиб директор Деда Мороза

В Вологодской области во время крушения вертолета погиб генеральный директор АО "Дед Мороз" Олег Васильев. Об этом корреспонденту сайта Север.Реалии сообщил его заместитель Андрей Сивков.

В транспортной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили ещё о трёх погибших. По предварительным данным, это владелец аэропредприятия, которому принадлежал вертолет, сотрудница, паспорт которой нашли на месте, и пилот.

Как сообщили в управлении МЧС Вологодской области, в полдень, 20 октября от жителя Нюксенского района поступило сообщение о том, что у населенного пункта Бобровское в реку Сухона упал легкомоторный вертолет "Robinson R44". Он принадлежал вертолетной компании "Аэросоюз" и летел из Вологды в Великий Устюг.

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Позже спасателям удалось достать из реки Сухона тело погибшего мужчины. Это был Васильев. В среду поисковая операция на месте крушения продолжится.

Вместе с Васильевым на борту находился президент компании "Аэросоюз" Сергей Мозер. Компания известна тем, что активно развивает в Москве аэротакси.

По информации собственных источников Север.Реалии, Мозер и Васильев летели в Великий Устюг, где после обеда у них должны была состояться встреча с представителями туристических компаний региона.

Васильев с 2012 по 2019 год был заместителем губернатора Вологодской области.

В начале 2020 года он был назначен директором АО "Дед Мороз", которому переданы объекты "вотчины" Деда Мороза в Великом Устюге, которую ежегодно посещают около 300 тысяч туристов.