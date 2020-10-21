"ЕР" разработала план получения конституционного большинства

"Единая Россия" ставит перед собой задачу сохранить конституционное большинство в Госдуме после выборов 2021 года и ищет способы противодействия так называемому "Умному голосованию", за которое агитирует Алексей Навальный. Это следует из концепции предвыборной кампании "Единой России", с которой ознакомилась "Медуза". По данным источников, документ был разработан в аппарате партии при помощи Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), который возглавляет бывший кремлёвский чиновник Константин Костин. Официально это не подтверждено.

В партии признают, что вряд ли сохранят то же число депутатов в Думе, что сейчас (337). Источник в партии признаёт, что ей не пошли на пользу ни повышение пенсионного возраста, ни карантинные меры. Однако в "Единой России" всё же рассчитывают получить по итогам будущих выборов более 300 мандатов из 450.

Для этого партия должна набрать более 40 процентов голосов по партийным спискам и победить в подавляющем большинстве одномандатных округов. Для этого планируется выдвигать в них "определенный типаж кандидатов" - специалистов "в социально значимой сфере или социально одобряемой сфере деятельности", которые не боятся общаться с людьми. В качестве такого кандидата источник назвал "условного" главврача Дениса Проценко.

Выборы в законодательные собрания и местные органы власти в сентябре 2020 года показали, что в ряде регионов "Единая Россия" начала проигрывать одномандатные округа - в том числе благодаря так называемому "Умному голосованию" (голосованию за самого сильного оппонента кандидата от "ЕР" вне зависимости от партии). По мнению источника "Медузы", в целом по России "Умное голосование" вряд ли помешает планам "Единой России", но в Москве может сыграть свою роль.

"В столице находится 15 одномандатных округов, потеря половины или даже трети из них будет чувствительной. «Пока борьба идет в соцсетях, но для этого уже наняты политтехнологи. В соцсетях идет критика избранных при поддержке УГ депутатов: „выбрали не тех — фриков, коммунистов — и это в либеральном-то городе“», — рассказал «Медузе» близкий к федеральному правительству источник". Как утверждает "Медуза", между мэрией и "Единой Россией" есть разногласия о том, как именно выдвигать провластных кандидатов в Москве - в мэрии считают, что они должны идти как самовыдвиженцы, поскольку в Москве "Единая Россия" непопулярна.

"Пессимистичным сценарием" в концепции избирательной кампании считается получение простого большинства в Госдуме (от 226 до 300 мандатов). Потерю даже и простого большинства авторы концепции не рассматривают, называя анализ такого сценария нецелесообразным.