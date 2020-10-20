Дегтярёв: "народных денег давно нет", есть "бюджетные"

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, что "народных денег" в России давно уже нет, а есть только бюджетные деньги которыми распоряжаются президент страны и правительство – по его поручению. Об этом чиновник заявил в эфире местного телеканала "Губерния". Запись передачи он разместил в своем инстаграме.

"Есть правительство России, которое распоряжается бюджетом по поручению президента – это важно. А то у нас любят, понимаешь: хай-вай, народные деньги! Народные деньги, да, но кто ими имеет право распоряжаться? Тот, кто избран народом, то есть президент. И Дума, которая утверждает (бюджет – прим. СР), тоже избрана 90% граждан России. Поэтому не надо вот этого, народных денег уже давно нет. Есть бюджетные деньги. Народные они еще когда налоги платят", – сказал Дегтярёв.

Так чиновник прокомментировал возможное финансирование из федерального бюджета проектов в Хабаровском крае.

Президент России Владимир Путин назначил члена ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края 20 июля. Назначение состоялось на фоне ежедневных протестов жителей, которые начались сразу после того, как арестовали избранного губернатора Сергея Фургала. Митинги и шествия продолжаются три месяца, Дегтярев с протестующими не встречался.

10 октября после акции в поддержку Фургала власти впервые применили силу для разгона участников. В центре города полиция задержала 25 человек. Несколько человек были избиты и попали в больницу с различными травмами. Против ряда демонстрантов были заведены уголовные дела о повторном участии в несогласованных акциях, часть протестующих арестована на сроки от 3 до 20 суток, часть – оштрафована.

Михаил Дегтярев заявил, что полиция просто пресекла несанкционированный митинг из-за действий провокаторов, которых "очень много" среди демонстрантов. Он также считает, что сотрудники ОМОНа, бившие и арестовывавшие людей "действовали в рамках закона".

После назначения Дегтярёв рассказывал о готовности "париться с большими начальниками в бане", чтобы хабаровчанам "жилось лучше". По его мнению, таким образом можно решить "многие вопросы" для края.