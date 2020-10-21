В Оренбурге открыли памятник казаку, отряд которого убил Чапаева

В селе Красное Оренбургской области казаки открыли памятник полковнику Тимофею Сладкову, отряд которого убил командира Красной армии Василия Чапаева. Бюст Сладкова установили на территории храма, который расположен на улице Чапаева. Об этом сообщает издание "Оренбург медиа".

Памятник участнику Белого движения создали по инициативе местных Уральских казаков на деньги от пожертвований. Так как Сладков родился в Уральске, который находится на территории Казахстана, бюст было решено установить в ближайшем к нему населённом пункте.

В начале сентября 1919 года специальный отряд собранный из казаков Уральского корпуса Сладкова провёл успешную операцию против частей Туркестанского фронта Красной армии. В результате рейда был захвачен город Лбищенск, уничтожено более тысячи красноармейцев, в бою был убит Василий Чапаев.

Сладков эмигрировал из России в 1920 году во Францию. Умер в 1956 году в Монморанси под Парижем.